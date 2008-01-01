1. Выбираем картинку [?]
Файл / URL
2. Добавляем надпись [?]
Текст  

настройки по умолчанию
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Добавленные надписи можно перемещать по картинке курсором.
2. Добавляем надпись
3. Сохраняем [?]  
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Прикол будет отправлен на модерацию. В случае одобрения он появится в одном из четырех разделов:
Модерация может занять более суток.

Чтобы создать более удачный прикол, почитайте советы по созданию лолкотов.

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