lolMixer - добавление надписей на картинки.
Сделай смешной прикол или постер для друга или подруги в три шага: выбери картинку, добавь надпись, сохрани!
1. Выбираем картинку [?]
3. Сохраняем [?]
Прикол будет отправлен на модерацию. В случае одобрения он появится в одном из четырех разделов:
Модерация может занять более суток.
Чтобы создать более удачный прикол, почитайте советы по созданию лолкотов.
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Модерация может занять более суток.
Чтобы создать более удачный прикол, почитайте советы по созданию лолкотов.
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